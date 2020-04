Euronics ha recentemente presentato un volantino davvero molto allettante, sia per la mole di sconti effettivamente inclusi al suo interno, che proprio per la qualità dei prodotti raggiunti dalla riduzione del prezzo finale di vendita. Tutto è attivo fino all’8 Aprile, ma con alcune importanti limitazioni.

Andiamo per ordine, con la chiusura della maggior parte dei punti vendita sul territorio, gli utenti sono stati in parte costretti a stravolgere il proprio metodo di acquisto, affidandosi interamente all’e-commerce (Amazon infatti regna sovrana). I negozi Euronics Bruno hanno iniziato ad attivare nuove vie per farsi raggiungere dai consumatori, infatti sarà possibile effettuare acquisti sul sito ufficiale, tramite una chiamata in negozio, una videochiamata, l’applicazione Facebook Messenger o addirittura via chat tramite WhatsApp. Quanto scritto, tuttavia, è da ritenersi attivo, come i prezzi elencati sotto, solo ed esclusivamente presso i punti vendita Euronics Bruno, non altrove in Italia.

Volantino Euronics: i prezzi sono davvero invitanti

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e riguardano le più svariate categorie merceologiche, a partire proprio dagli smartphone del calibro di Huawei P30 Lite, acquistabile a 219 euro, passando anche per il vecchio iPhone 7 a 319 euro.

Molto interessanti sono anche i prezzi applicati su alcuni dispositivi Apple, come MacBook Air da 13 pollici in vendita a 1099 euro e l’Apple iPad da 64GB (WiFi+Cellular) a 349 euro. Per conoscere da vicino l’intero volantino Euronics in ogni sua parte, aprite le pagine che potete trovare nel dettaglio poco sotto.