Trovare degli account su WhatsApp sprovvisti di una foto profilo è davvero complicato. La piattaforma di messaggistica ha adottato quelle che sono caratteristiche principalmente da social, così in pieno stile Instagram o WhatsApp, tutti gli utenti tendono ad utilizzare un’immagine che li possa far riconoscere.

WhatsApp, ecco come nascondere l’immagine profilo agli sconosciuti

Spesso si tende a pensare che ogni rischio su WhatsApp sia necessariamente legato alle conversazioni. In realtà ci sono importanti pericoli assimilabili anche all’immagine del profilo. Non bisogna assolutamente sottovalutare i danni provabili dalle foto: spesso e volentieri questi danni sono superiori anche a quelli provocati da file infetti come virus o malware.

Uno dei pericoli legati alla foto profilo è la nascita di numerosi account fasulli. Utilizzando foto di altri account, i malintenzionati del web riescono a creare profili che non corrispondono a persone fisiche. Da qui, un altro danno non indifferente: quello del furto d’identità.

Gli utenti hanno ragione quando imputano alla stessa WhatsApp alcune importanti colpe. Ad esempio, sulla chat ogni persona può aprire in modalità fullscreen degli altri. La naturale conseguenza di tutto ciò è la possibilità di effettuare degli screenshot segreti.

Per fortuna, da qualche mese, ogni account può difendere con maggior efficacia il suo profilo. L’azione fondamentale da fare per evitare rischi con la foto profilo è eliminare la visione pubblica della stessa. Ad esempio, ora sulla chat è possibile selezionare la visione dell’immagine solo per gli amici della rubrica. Per effettuare questa modifica è necessario andare nel menù Impostazioni, poi in Account e fare tap sulla voce Privacy.