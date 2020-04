Iliad è l’operatore telefonico più conosciuto ad oggi per la sua caratteristica: esso è migliore in fattore economia. Infatti costa meno di Vodafone, Tim, Tre e altri grandi operatori che hanno prezzi piuttosto alti. Già da alcuni mesi però le altre compagnie, pur di rimanere in competizione sul mercato “low cost”, hanno tentato di abbassare i prezzi dapprima elevati.

Inutile gareggiare! È giunto un nuovo operatore in grado di battere tutti nella “competizione all’ultimo sangue” e si chiama VeryMobile! Esso risulta piuttosto economico ed è targato Wind, prima in classifica.

VeryMobile: le novità sulla super offerta

Già dal 24 febbraio l’operatore telefonico si è lanciato con una super offerta per i primi 20.000 utenti. Per loro è giunta una promozione a soli 4,99 euro mensili. Questa comprende chiamate ed sms illimitati e inoltre 30 GB di rete dati.

Una volta che l’utente avrà scelto tale compagnia, basterà attivare la SIM tramite il sito dedicato all’operatore telefonico. Per fare ciò è necessario pagare ulteriori 5 euro.

Ricapitolando, il prezzo del passaggio a VeryMobile sommato al costo dell’attivazione della SIM ammonterà a 9,99 euro.

Ovviamente, per poter effettuare il transito in sicurezza, serviranno delle precauzioni. Innanzitutto il cliente dovrà realizzare un’autenticazione del proprio documento di riconoscimento attraverso una webcam e un microfono on, mentre inquadra fronte e retro della carta d’identità.

Al termine dell’operazione la SIM del cliente arriverà direttamente a casa in massimo due o tre giorni lavorativi. Per poter vedere invece la situazione della sua offerta, ovvero i giga rimanenti, basterà scaricare l’app apposita, come ogni operatore telefonico.