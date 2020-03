La Play 50 Super di 3 italia è assolutamente la promozione da non perdere, un’occasione perfetta per riuscire a mettere le mani su 50 giga di traffico dati al mese, senza necessariamente essere costretti a sottostare ad un vincolo contrattuale di durata.

La soluzione che andremo a raccontarvi è oggi distribuita sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere disponibile solamente per coloro che si ritrovano ad essere in condizione d’uscita da un MVNO (o meglio definito operatore virtuale), che non sia strettamente dipendente dalla rete WindTre, quindi sono da ritenersi esclusi PosteMobile, Fastweb Mobile, Very Mobile e LycaMobile, con l’aggiunta di ho.Mobile e Kena Mobile.

Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza altri costi aggiuntivi. Come indicato nell’incipit, non sono previsti vincoli contrattuali di durata di alcun tipo, allo stesso modo ricordiamo che sarà possibile pagare i 5,99 euro mensili tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

3 Italia: la promozione Play 50 Super è coinvolgente

Al suo interno l’utente ha la possibilità di trovare una serie di contenuti davvero di altissimo livello, in particolare annoveriamo 50 giga di traffico dati alla massima velocità, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri.

La navigazione è prevista sotto rete telefonica 4G di 3 italia senza costi aggiuntivi, a differenza dei già clienti che sono costretti a versare 1 euro in più al mese per avere la possibilità di collegarsi all’alta velocità. L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale.