Le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e questa volta le segnalazioni arrivano da consumatori ingannati da false mail di assicurazioni online con proposte di polizze assicurative super vantaggiose e imperdibili. Purtroppo ancora una volta lo zampino è degli hacker che hanno ideato un nuovo e subdolo metodo per accecare le vittime con offerte impossibili da rifiutare.

Assicurazioni online: attenzione a questo tipo di e-mail, è l’ennesima truffa

Secondo le segnalazioni inviate, gli hacker hanno utilizzato ancora una volta l’email di phishing per ingannare le loro vittime, ma questa volta invece di utilizzare denominazione di Istituti di Credito o della Rai hanno utilizzato quelle di note assicurazione online.

Il phishing è un metodo di truffa con il quale gli hacker, appunto, riescono ad impadronirsi della denominazione e del logo di un ente conosciuto e affidabile per inviare delle false mail a una serie di utenti. In questo caso, fanno credere alle loro vittime di essere un’assicurazione online conosciuta e affidabile per proporgli una polizza assicurativa estremamente vantaggiosa.

Solitamente questi tipi di mail si possono riconoscere perché offrono delle offerte per un tempo molto limitato così da non far pensare troppo le vittime e richiedono un pagamento tramite conto online o effettuando una ricarica. Purtroppo effettuando un pagamento online difficilmente si riesce a rintracciare il pagamento e a recuperare i soldi versati.

Proprio per questo motivo si consiglia di non credere immediatamente alle offerte proposte tramite mail e di scaricare un anti-phishing, utile per spostare le mail sospette in una cartella apposita o cestinarle direttamente.