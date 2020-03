Google ha deciso di aggiornare l’app di YouTube, introducendo una nuova scheda Esplora, che sostituisce ed integra la vecchia scheda Tendenze. La nuova scheda Esplora non solo offre l’accesso ai video di tendenza, ma anche ad alcune delle categorie di contenuti più popolari come Musica, Videogiochi, Notizie, Film e Moda & Bellezza.

Ciascuna categoria offre una serie di suggerimenti di contenuti da guardare, basati sulle iscrizioni del singolo utente e sulla sua cronologia. Nella sezione Videogiochi, per esempio, è possibile sfogliare uno slide in cui vengono suggerite cinque Live Streaming alle quali assistere in diretta, nonché accedere alla sezione Migliori giochi dal vivo (generata automaticamente da YouTube), o ai video consigliati.

Più o meno lo stesso accade anche per la sezione Moda & Bellezza. Qui, per esempio, è possibile sfogliare uno slide in cui YouTube suggerisce cinque Fashion Show che si sono tenuti di recente, o accedere alle Raccolte, una particolare sezione che raccoglie le più importanti sfilate che si sono tenute nel Mondo, o alle Storie di stile, in cui vengono raggruppati i vlog che hanno come protagoniste le più importanti icone della moda. E ancora, la sezione Moda & Bellezza suggerisce anche dei canali da seguire e video tutorial.

YouTube Esplora 1 su 4

L’aggiornamento dell’app YouTube è in queste ore in fase di roll-out per gli smartphone ed i tablet Android, gli iPhone e gli iPad, e raggiungerà nei prossimi giorni tutti i dispositivi compatibili. L’interfaccia della sezione Esplora potrebbe cambiare in futuro, in quanto Google ha già comunicato di voler implementare nuove schede di suggerimento nei prossimi mesi.