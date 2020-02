Ogni giorno gli attacchi phishing divulgati dai cyber-criminali sono sempre più numerosi e di conseguenza sono sempre di più gli utenti che rischiano di andare incontro a delle truffe online che possono costare parecchio. Non sono ormai così rare, appunto, le email provenienti da aziende, istituti bancari e marchi molto conosciuti che esortano a cliccare su appositi link e fornire informazioni sensibili per motivi apparentemente validi. In realtà, è opportuno prestare molta attenzione ai messaggi contenenti richieste del genere. Nella maggior parte dei casi nascondono proprio dei tentativi di phishing che possono provocare anche la perdita dei propri risparmi. E’ opportuno, dunque, conoscere alcuni accorgimenti che permettono di smascherare i tentativi di frode online e comprendere come affrontare gli attacchi phishing senza rischi.

Truffe online: come affrontare gli attacchi phishing e ostacolare i cyber-criminali tramite pochi accorgimenti!

Gli attacchi phishing sono diffusi da cyber-criminali soliti nascondersi dietro nomi molto conosciuti, utilizzati per riportare informazioni apparentemente affidabili e per giustificare, di conseguenza, l’invito a fornire dati sensibili.

Spesso, infatti, a rendere difficile l’identificazione dei tentativi di phishing è proprio l’indirizzo utilizzato come mittente dai malfattori e la grafica quasi identica a quella dei siti ufficiali delle aziende prese di mira. Nonostante ciò, alcune incongruenze permettono di smascherare i malfattori e affrontare gli attacchi phishing senza correre alcun rischio.

In primo luogo, è fondamentale leggere con accuratezza l’indirizzo da cui arriva la mail. Inizialmente potrebbe apparire tale e quale a quello del presunto ente utilizzato come espediente ma, prestando la giusta attenzione, è possibile notare che alcuni caratteri potrebbero essere differenti. Verificare la presenza di URL e file, inoltre, è necessario. Sono questi gli strumenti che nella maggior parte dei casi offrono ai malfattori la possibilità di truffare gli utenti. Quindi, nel caso in cui siano presenti; e il messaggio esorti a utilizzarli necessariamente per fornire informazioni personali dati sensibili, credenziali o password è opportuno eliminare la mail immediatamente.