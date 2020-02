Come ben sappiamo, la piattaforma di contenuti in streaming Netflix è alla ricerca di una struttura nella capitale d’Italia, Roma, in cui fondare la propria nuova sede per il nostro Paese.

Secondo le ultime voci di corridoio, il colosso potrebbe essere interessato ad acquistare gli studi di Cinecittà. In questo modo sarebbe sicuramente favorito nella creazione dei propri contenuti originali. Ecco tutti i dettagli.

Netflix acquisterà gli studi di Cinecittà?

L’attuale Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha recentemente instaurato qualche dubbio con un post sul social network Facebook. La stessa ha annunciato che “Netflix ha scelto Roma per aprire la sua nuova sede. Una notizia positiva che conferma come la nostra città sia leader dello sviluppo in Italia. Molte aziende internazionali vedono finalmente in Roma una opportunità di sviluppo e crescita“.

Qualche giorno fa, la vicepresidente del colosso, Kelly Luegenbiehl, ha spiegato che sarà individuata una struttura nel centro della città e ben collegata al resto, in modo da poter attrarre nuovi posti di lavoro. Gli studi di Cinecittà sono stati privatizzati per circa vent’anni ma da poco sono tornati in mano al Ministero dei beni culturali, che potrebbe decidere di cederli al colosso.

Potrebbe esserci anche una ragione politica dietro questo interesse, che probabilmente è da attribuire al lavoro del Ministro ai beni culturali Franceschini, che ha cercato di riportare Cinecittà al centro dell’industria audiovisiva italiana. Al momento come avrete capito, non abbiamo altre informazioni in merito ma sono solamente voci di corridoio, non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire qualcosa in più.