Ci stiamo avvicinando rapidamente al terzo anniversario di Nintendo Switch e molte cose sono cambiate in quel momento. L’ibrido console / tablet Nintendo ora vanta una gamma di giochi matura e variegata; un servizio online con accesso in stile Netflix ai giochi NES e SNES; e persino una nuova iterazione dell’hardware grazie al più piccolo ed elegante Switch Lite . All’inizio, era facile capire cosa suonare; hai appena scaricato una copia di Breath of the Wild e ti sei perso per decine di ore. Ora, le cose sono più difficili perché ci sono così tanti giochi interessanti.

Se hai appena messo le mani su uno Switch durante le vacanze, ecco otto fantastici giochi con cui iniziare il tuo viaggio.

POKÉMON SPADA E SCUDO

Sword and Shield rappresentano le migliori avventure Pokémon degli anni. I nuovi giochi traggono vantaggio dalla duplice natura di Switch: puoi catturare mostri in movimento e goderti contemporaneamente i meravigliosi nuovi elementi visivi su una TV a grande schermo, oltre a una manciata di modifiche molto gradite alla formula. Questi includono nuove battaglie raid multiplayer, una “Area selvaggia” a tempo indeterminato da esplorare e una serie di cambiamenti nella qualità della vita che rendono la ricerca molto più snella. Inoltre, grazie alla nuova funzionalità Dynamax, puoi far esplodere i tuoi mostri preferiti in proporzioni assurde.

UNTITLED GOOSE GAME

Probabilmente non hai mai sognato di essere un’oca. Ma c’è una buona possibilità che ti sia chiesto come sarebbe provocare il caos, senza conseguenze. In questo modo, Untitled Goose Game è una sorta di realizzazione dei desideri. Tu giochi come oca titolare, con l’obiettivo di creare problemi per lo più innocui per gli sconcertati residenti di un piccolo villaggio. È carino e affascinante e ha un pulsante dedicato per emettere un “clacson!”

THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING

Link’s Awakening non è tecnicamente un nuovo gioco. Invece, è un remake di un’avventura classica dall’originale Game Boy. Ma il remake è così vasto che sembra nuovo. Link’s Awakening potrebbe essere il gioco più adorabile su Switch, grazie al suo piccolo mondo diorama e la ricerca del gioco regge notevolmente nel 2019.

FIRE EMBLEM: THREE HOUSES

Fire Emblem esiste da decenni e Three Houses segna la più grande partenza per la serie di strategie. Mantiene lo stesso combattimento teso e tattico per cui è noto il franchise, ma apre le cose con una struttura completamente nuova che simula la vita come professore in un’accademia magica. È un po ‘come Hogwarts, solo più anime, e significa che sarai concentrato sui test e sulle relazioni degli studenti come sul campo di battaglia.

RING FIT ADVENTURE

Ring Fit Adventure è una delle idee più strane uscite da Nintendo in qualche tempo. Da un lato, è un gioco di fitness nello stampo della serie Wii Fit più venduta. Dall’altro, è anche un’avventura fantasy completa di mondi da esplorare e battaglie a turni. Sembra una strana combinazione, ma straordinariamente funziona; le due parti apparentemente disparate si completano perfettamente a vicenda, dando vita a allenamenti che sono in realtà divertenti.