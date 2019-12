Un nuovo evento sta per iniziare sul famoso gioco mobile sviluppato dalla Niantic. Anche in onore di queste feste natalizie, Pokémon Go ha deciso di organizzare una serie di giochi particolari e delle nuove sfide interessanti per tutti i suoi giocatori. Denominato “Feste invernali 2019 di Pokèmon Go“, l’evento avrà inizio in modo specifico alle ore 12:00 di questa mattina per proseguire fino le 23:59 del 1 gennaio 2020. Scopriamo cosa saranno tenuti a fare tutti i players.

Pokémon Go si è aggiornato: ecco l’evento che inizierà a breve

Con questo nuovo evento, gli sviluppatori di Pokémon Go si sono superati sotto tutti i punti di vista. Per la prima volta in assoluto, i giocatori avranno la possibilità di vedere Pikachu, Raichu e Pichu vestiti in tema natalizio con tanto di cappello natalizio e Stantler addobbato con preziosi sonagli. Le sorprese però non finiscono qui poiché grazie a tale circostanza i Pokémon di tipo ghiaccio saranno avvistati molto più spesso (tra questi rientrano Sneasel, Delibird e Snorunt ) e gli allenatori avranno anche l’opportunità di incontrare Stantler cromatico e Cubchoo, un nuovo esemplare che debutterà proprio per l’occasione.

Per tutta la durata dell’evento, i giocatori saranno avvantaggiati da una serie di bonus che aiuteranno loro aumentare il loro livello. A questi ultimi rientrano: i doppi pacchi amicizia con apertura giornaliera; doppi pacchi amicizia da regalare; un’incumbatrice garantita ogni singolo giorno.

Concludiamo con informare i nostri lettori che nello Store in applicazione sarà altresì possibile trovare diversi oggetti dedicati al Natale e con cui abbellire il proprio gioco, come ad esempio degli avatar.