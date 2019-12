WhatsApp è il re delle chat ma gli SMS 2.0 non saranno da meno. Google sta preparando l’arma migliore contro Facebook, che di fronte ai nuovi messaggi senza connessione si prepara a gettare la spugna. Arrivano in esclusiva per gli utente Android a riempire il vuoto creato da una serie di problemi che ultimamente sono divenuti davvero importanti, tanto da essere insopportabili per molti di noi. Ecco quali sono le novità dei messaggi 4G-Free e come poterli attivare in pochi semplici click.

SMS 2.0: cosa sono e come si attivano le chat

Usando il protocollo RCS la casa madre di Mountain View arricchisce i semplici messaggi di testo con tutto ciò cui siamo stati abituati con WhatsApp. Ampio spazio non solo a lunghe rigo di testo formattato ma anche al multimedia. Foto, GIF, video, note vocali e molto altro ancora si potranno usare e condividere senza la paura del pagamento della modalità MM automatica.

Il punto forte di questa nuova versione degli SMS consiste non solo nel fatto di offrire le medesime possibilità del rivale ma anche una messaggistica always on. Grazie al solo supporto della rete 2G GSM non avremo sicuramente il problema dei down di rete che si presenta puntuale in occasione di una manutenzione oppure di una temporanea indisponibilità della rete.

Per riuscire ad attivare gli SMS 2.0 occorre seguire questa procedura:

Installa la nuova Beta dell’app Messaggi Android

Scarica ed installa il launcher gratuito Activity Launcher , disponibile qui

, disponibile qui Disabilita la connessione WiFi

Dal menu “Messaggi “del launcher troviamo la voce Set RCS Flags

Scegliamo l’opzione ACS Ur ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“.

ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“. Alla voce OTP Pattern scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”.

scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”. Chiudere l’app Mesasggi e riaprirla

Le modifiche verranno salvate

Fatto ciò base confermare la volontà di utilizzare la nuova piattaforma tramite un click sul pulsante OK ora in sovra impressione nel banner. Lo Stato di connessione al servizio si verifica dal percorso Impostazioni Messaggi > Funzionalità Chat.