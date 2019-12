Dopo l’arrivo di alcuni sketch e meme che prendono in giro la piattaforma cinese, Tiktok registra ancora un aumento smisurato di utenti attivi nonostante la poco chiara gestione privacy. Infatti, l’applicazione dovrà rispondere in un tribunale statunitense di una class action che l’accusa di trasferimento illegale di dati a Pechino.

Nel frattempo, Tiktok sta facendo breccia nei cuori degli Italiani al punto che nel nostro paese si registrano in media 236 video al minuto. I dati sono stati diffusi dalla stessa app ,la quale osserva che il 2019 ha visto pubblicare più di 12 milioni clip ogni giorno da tutte le parti del mondo, mentre le aree tematiche abbracciano trend, campagne sociali, canzoni e personaggi famosi.

TikTok batte Facebook ed Instagram: numeri da capogiro e tante novità

Il numero di utenti italiani ammonta a 2,4 milioni, e se il dato non può ancora impensierire Facebook e Instagram, il tasso di crescita di utenti in arrivo nell’app è impressionante. Usata ormai in 150 paesi, Tiktok è molto popolare tra i giovanissimi sebbene sia stata fondata appena nel 2017: in quell’anno la società ByteDance ha acquisito Musical.ly e nel 2018 il nome è stato cambiato in ciò che conosciamo.

Se negli ultimi mesi personaggi dello spettacolo come Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, o tanto per cambiare Chiara Ferragni, sono state attratte dall’app, all’estero le star più gettonate dai follower sono Will Smith e Miley Cyrus.

Per chi non la conoscesse, Tiktok consente di pubblicare brevi video di qualsiasi carattere, passando da tormentoni comici, musicali fino alle campagne di sensibilizzazione del pubblico su determinati temi. I trend #SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClimate sono molto gettonati sull’app alla stessa stregua di battute e ricette di cucine.