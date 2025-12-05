Insta360 lancia le offerte natalizie: sconti importanti su X4 Air, Ace Pro 2, Go Ultra e Flow 2 Pro

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Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato anche per Insta360, che quest’anno spinge su una lineup sempre più verticale e orientata ai creator. L’azienda ha attivato una serie di promozioni che coprono praticamente ogni segmento: dalle 360° più leggere della gamma, alle action cam 8K, passando per la micro-camera magnetica Go Ultra e il gimbal con tracking intelligente Flow 2. Il denominatore comune è uno solo: abbassare la barriera d’ingresso per chi vuole fare un salto di qualità nella produzione video.

Questo round di offerte risulta particolarmente competitivo perché non tocca soltanto i prezzi dei singoli prodotti, ma anche bundle strategici progettati per creator, viaggiatori, sportivi e videomaker che vogliono un kit completo già al primo acquisto.

https://youtu.be/HJJ2HJOwf_w

X4 Air e X4 Air Pack Starter: la 360° ultraleggera si fa più accessibile

X4 Air passa da 399 € a 329 € , rendendola una delle 360° più convenienti nella fascia prosumer. Parliamo di una camera pensata per chi si muove molto, vuole frame dinamici, transizioni creative e un workflow basato sull’effetto reframing. La leggerezza è il suo asset principale: questa versione “Air” nasce per semplificare le riprese quotidiane, per vlog urbani o per chi cerca un approccio 360° senza appesantire troppo il setup.

, rendendola una delle 360° più convenienti nella fascia prosumer. Parliamo di una camera pensata per chi si muove molto, vuole frame dinamici, transizioni creative e un workflow basato sull’effetto reframing. La leggerezza è il suo asset principale: questa versione “Air” nasce per semplificare le riprese quotidiane, per vlog urbani o per chi cerca un approccio 360° senza appesantire troppo il setup. Accanto alla camera standalone, X4 Air Pack Starter scende da 429 € a 349 €. Qui il vantaggio è nel bundle: accessori essenziali per partire subito, perfetto per chi non vuole acquistare nulla a parte. In ottica creator, lo Starter Pack ha senso per chi vuole un pacchetto pronto all’uso per travel vlog o riprese sportive leggere.

Qui vi lasciamo il link alla recensione della X4 standard provata oltre un anno fa:

Ace Pro 2: la nuova action cam 8K scende di prezzo

Insta360 sta puntando forte sulla linea Ace Pro 2, e gli sconti la rendono particolarmente competitiva rispetto alle rivali tradizionali.

La Ace Pro 2 con doppia batteria passa da 469 € a 379 € . È la soluzione più “professionale” del lotto: doppia batteria, workflow più lungo, nessuna interruzione su sessioni continuative, perfetta per sport, viaggi, backstage o contesti dove serve girare molte clip in sequenza. Lato qualità, la serie Ace Pro 2 gioca la carta dell’8K con sensore di grandi dimensioni e resa ottimizzata in low-light.

. È la soluzione più “professionale” del lotto: doppia batteria, workflow più lungo, nessuna interruzione su sessioni continuative, perfetta per sport, viaggi, backstage o contesti dove serve girare molte clip in sequenza. Lato qualità, la serie Ace Pro 2 gioca la carta dell’8K con sensore di grandi dimensioni e resa ottimizzata in low-light. La Ace Pro 2 con singola batteria, da 449 € a 359 €, mantiene la stessa qualità video, ma in un package più compatto e orientato al creator che alterna momenti di ripresa e momenti di pausa. È una configurazione più agile, ideale per vlog, contenuti vertical, unboxing e video “day in the life”.

Go Ultra: la micro-camera magnetica nei bundle Standard e Creator

Per chi vuole una camera quasi invisibile che accompagna la giornata, Insta360 propone due bundle dedicati alla Go Ultra.

Go Ultra Standard Bundle scende da 429 € a 389 €. È pensato per un utilizzo quotidiano, con tutti gli accessori necessari per catturare clip brevi, POV, riprese in movimento e contenuti social. La Go Ultra è una camera da “indosso”, ultra-discreta, perfetta per storytelling rapidi e veloci.

È pensato per un utilizzo quotidiano, con tutti gli accessori necessari per catturare clip brevi, POV, riprese in movimento e contenuti social. La Go Ultra è una camera da “indosso”, ultra-discreta, perfetta per storytelling rapidi e veloci. Il Go Ultra Creator Bundle passa da 479 € a 429 €. Qui il focus è su un kit più ricco e mirato alla produzione social strutturata: tracolle, supporti, mount aggiuntivi e accessori per variare l’angolazione di ripresa. È il bundle più interessante per chi pubblica costantemente su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, puntando su contenuti immersivi e POV dinamici.

Qui invece, il link alla nostra review:

Flow 2 Pro: il gimbal AI per smartphone a prezzo ridotto

Per chi lavora principalmente con lo smartphone, Insta360 abbassa significativamente il prezzo del suo gimbal con tracking AI più evoluto.

Il Flow 2 Pro AI Tracking scende da 199 € a 149 € . Si tratta di un dispositivo progettato per trasformare lo smartphone in un rig completo: stabilizzazione a tre assi, tracking intelligente di persone e oggetti, selfie-stick integrato e funzioni automatiche che semplificano vlog, interviste, follow-shot e contenuti da creator singoli.

. Si tratta di un dispositivo progettato per trasformare lo smartphone in un rig completo: stabilizzazione a tre assi, tracking intelligente di persone e oggetti, selfie-stick integrato e funzioni automatiche che semplificano vlog, interviste, follow-shot e contenuti da creator singoli. La versione Flow 2 Pro Standard passa da 169 € a 135 €. Meno accessori, stesso core tecnologico: una soluzione più entry-level per chi vuole una stabilizzazione affidabile senza investire nel kit più completo.

Considerazioni finali

La strategia di Insta360 è chiara: presidiare ogni tasca del mercato creator, dal principiante che vuole partire “leggero” fino al professionista che ha bisogno di qualità d’immagine elevata e workflow lunghi. Gli sconti natalizi rendono molti dei prodotti più interessanti della lineup più accessibili, soprattutto in ottica upgrade o come secondo corpo per progetti social e travel. Tutti i link li trovate qui o nel box della descrizione del video YouTube. Qui trovate tutti i prodotti. Di seguito invece, le offerte, gadget per gadget: