Xiaomi Smart Band 7 è una smart band con display OLED da 1,62 pollici a risoluzione 192×490. Grazie alla componentistica hardware scelta per consumare meno possibile, questa smart band economica può offrire un’autonomia di lunga durata.

Pensate che in questi giorni la potrete acquistare sulla piattaforma Amazon ad un prezzo scontato del 26%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Smart Band 7 scontata su Amazon

Nella parte inferiore della cassa presenta un cardiofrequenzimetro utile per il monitoraggio del battito cardiaco, anche 24 ore su 24. I vari sensori integrati consentono inoltre di analizzare il sonno, per poi verificare la qualità nelle varie fasi attraverso app per smartphone dedicata, e monitorare le proprie attività legate al fitness. Questo braccialetto di Xiaomi può inoltre essere usato per leggere le notifiche in arrivo sullo smartphone abbinato.

Con un uso standard, infatti, può raggiungere i 14 giorni di durata della batteria, mentre esagerando è garantita un’autonomia di circa 9 giorni. Xiaomi Smart Band 7 offre inoltre impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri di profondità in acqua), quindi può essere utilizzata anche in piscina. Pesa solamente 13,5 grammi senza cinturino.

Questo modello presenta hardware e sistema operativo proprietari, e la memoria di archiviazione non è aperta all’utente: non permette, in altre parole, di salvare documenti, musica, o installare applicazioni al suo interno. Non presenta inoltre un modulo GPS per tracciare i movimenti nelle attività outdoor, né NFC per effettuare pagamenti contactless presso i POS abilitati. L’unica tecnologia di connettività supportata è il Bluetooth, indispensabile per eseguire il pairing con lo smartphone e sfruttare tutte le sue funzionalitè. Non si può collegare alla rete cellulare, né al Wi-Fi. Seguendo questo link sarà vostra a 44.49 euro.