Rispetto a Xiaomi Mi compressore 1S, ottimizza i dettagli, migliora la struttura interna, con un forte motore magnetico ad alta potenza.

Potrete metterlo anche in tasca volendo, perché la dimensione lo permette. Andiamo a scoprire qualche caratteristica ed il prezzo.

Xiaomi Mijia Compressore Aria Portatile 2 ad un ottimo prezzo

La velocità di gonfiaggio è aumentata di circa il 25%, 8 minuti per riempire 1 pneumatico vuoto, gonfiaggio più potente. Con un cilindro ad alta precisione da 19 mm, la pressione dell’aria può raggiungere i 150 psi. Xiaomi Mijia Compressore Aria Portatile 2 adatto per pneumatici di auto, auto da strada, auto di medie dimensioni e SUV, moto, perfettamente adatto per materassi ad aria, barche ad aria, palle e altre strutture gonfiabili. Può essere utilizzato come pompa per biciclette elettriche. Nuova testa adattatore a connessione rapida per un montaggio facile e veloce dell’ugello. Ampia gamma di accessori per soddisfare le più svariate esigenze di gonfiaggio.

Questo xiaomi compressore portatile è compatto e leggero, in modo da poterlo portare con sé ovunque senza doverlo collegare a una presa di corrente. Le dimensioni del prodotto (senza tubo dell’aria) sono 123×75,5×45,8 mm e pesa 490g. Batteria al litio integrata, porta di ricarica Type-C. 6 modalità di gonfiaggio preimpostate. Preciso display digitale a LED: il compressore per auto vi aiuterà a calcolare i PSI, BAR, KPA, KG/CM² necessari.

La pompa dell’aria funziona in modo molto silenzioso e ha un basso rumore, quindi può essere utilizzata anche se è vicino a noi. Il design del motore consente al compressore d’aria di dissipare il calore e ridurre il calore, la Xiaomi mini pressa ad aria è dotata di luci a LED, che consentono di affrontare facilmente le emergenze, anche al buio, è possibile utilizzare facilmente le luci a LED per una rapida manutenzione. Seguite questo link per portarvelo a casa per soli 59.99 euro.