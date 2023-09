La scuola sta per iniziare, l’estate è giunta al termine e tante persone devono tornare tra i banchi di scuola. Si ricomincia con quaderni, diari (anche se pochi li usano), penne e tutti i libri, una spesa non indifferente per le tasche dei genitori. A queste si aggiungono quelle per le promozioni telefoniche. Ormai tutti gli adolescenti posseggono un cellulare, non solo per girare video su TikTok, ma anche come mezzo di emergenza. Per questo motivo e per non gravare sul budget familiare, la WindTre ha creato una nuova offerta proprio dedicata ai ragazzi.

Si tratta di una promozione limitata ai giovani che non superano i 14 anni. Insomma, per coloro che vanno ancora alle scuole medie, se non alle elementari. L’offerta sarà attivabile per qualche altro giorno, avrete infatti tempo solo fino al 17 settembre, giorno in cui in tutta Italia è già iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico.

WindTre: la promo Super 5G Under14

La promo è la Super 5G Under14 ed è, come scritto poco fa, dedicata a coloro che hanno meno di 14 anni (compresi).

La offerta comprende minuti di chiamate illimitate verso qualsiasi numero, sia fissi che mobili, 200 SMS e 100 giga per navigare da rete mobile fino ad una velocità pari a 5G.

Dal 4 al 17 settembre l’offerta di WindTre ha anche un ulteriore sconto: prima infatti costava 9,99 euro mensili, mentre attivandola in questo lasso di tempo potrete averla a 6,99 euro.

Per una nuova SIM dovrete pagare un costo aggiuntivo di 10€, oltre il prezzo necessario per l’attivazione di 49,99€ una tantum. Data la somma, l’operatore offre anche l’alternativa di rateizzazione al costo di 1,67€ al mese per una durata di 24 mesi.

Il costo di attivazione è possibile solo con EasyPay, cioè con la carta di credito o attraverso il proprio conto corrente.

Tuttavia, se si sceglie di pagare l’offerta mensilmente con l’addebito sul credito telefonico, il costo scende estremamente: sarà di soli 9,99 euro invece che 49,99 euro. Ovviamente vi suggeriamo quest’ultima opzione. Potrete attivare Super 5G Under14 in negozio o online.

Se avete superato i 14 anni, tranquilli la WindTre ha in serbo tantissime offerte sempre altrettanto convenienti.