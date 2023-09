WindTre rinnova la propria campagna promozionale con la quale sta cercando di convincere gli utenti all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, mettendo sul piatto prezzi incredibilmente bassi, e la possibilità comunque di godere di un bundle quasi infinito.

I punti di forza della promozione sono molteplici, primi fra tutti la possibilità di navigare alla massima velocità, che in questo caso corrisponde esattamente al 5G, ed anche avere libero accesso a ben 100 giga di traffico dati al mese, che potranno essere utilizzati per collegarsi senza troppi problemi alla rete internet.

WindTre, che sorpresa con quest’offerta

La promozione di WindTre è assolutamente destinata a cambiare radicalmente lo stile di vita dei consumatori, la Start 5G Summer Easy Pay vuole rivoluzionare il tutto con un prezzo di soli 12,99 euro al mese, imponendo però un paio di vincoli di notevole importanza: in primis l’utente deve pagare il canone tramite il conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile, oltretutto è presente un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, che impedisce al consumatore di abbandonare WindTre, senza incappare nel pagamento di una penale (del valore variabile).

Al netto di quanto appena indicato, ricordiamo comunque che la Start 5G Summer è ricchissima di contenuti, si parte con 100 giga di internet in 5G (di cui 11,9 giga sono da utilizzare all’interno dell’UE), passando anche per 200 SMS che possono essere liberamente utilizzati verso tutti, nonché minuti illimitati per chiamare chiunque si desideri.