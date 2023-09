In estate gli sviluppatori hanno lavorato a lungo su WhatsApp, proponendo al pubblico una serie di aggiornamenti mai così rilevanti che difatti hanno modificato l’esperienza degli utenti sulla piattaforma di messaggistica più popolare al mondo.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra le numerose novità, dalla possibilità di inviare foto in HD alla possibilità di modificare messaggi già in visti in chat, spicca quello che probabilmente è l’aggiornamento più atteso dal grande pubblico, ovvero il tool che consente l’utilizzo della piattaforma su più dispositivi.

Da sempre gli utenti hanno sottolineato il limite di WhatsApp con la possibilità di utilizzare un unico dispositivo per le conversazioni. Gli sviluppatori con il rilascio delle ultime versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android hanno ora bypassato questo vincolo ed hanno assicurato al pubblico la possibilità di sfruttare le potenzialità della piattaforma anche su dispositivi secondari.

Gli utenti di WhatsApp, oltre al dispositivo principale, possono collegare il loro profilo anche su device secondari, effettuando una semplice sincronizzazione dei messaggi, proprio come possibile per spostare i messaggi su WhatsApp Web. Per effettuare la sincronizzazione dei messaggi gli utenti dovranno rivolgersi come al solito alle funzione del menù Impostazioni.

Il passaggio dei messaggi da un dispositivo all’altro prevede un tempo di pochi secondi. Una volta effettuata la sincronizzazione, gli utenti saranno in grado di inviare e di ricevere messaggi anche sul dispositivo secondario. Su Android e sugli iPhone di ultima generazione, il roll out di questo upgrade si completerà proprio in questi giorni.