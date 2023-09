WhatsApp sta costruendo una piattaforma a misura di utente. Nel corso di queste ultime settimane la chat di messaggistica istantanea ha messo i suoi iscritti al centro, realizzando numerosi aggiornamenti che a lungo erano stati chiesti dal grande pubblico sia su Android che su iPhone.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Nel novero delle numerose novità messe in atto da WhatsApp solo in questa trascorsa stagione estiva, spicca certamente il tool che assicura agli iscritti la possibilità di modificare tutti i messaggi già inviati. Con le recenti ed aggiornate versioni della piattaforma, gli utenti della chat hanno la possibilità di cambiare il contenuto di un testo, anche dopo che questo è stato regolarmente inviato in una conversazione singola o in un gruppo.

Modificare un messaggio in chat è davvero semplice: gli utenti dovranno semplice evidenziare il testo scelto ed effettuare un tap prolungato. Nel conseguente menù a tendina, si dovrà scegliere l’opzione Modifica. Una volta ultimato questo passaggio, si dovrà modificare il testo e confermare con il tasto invio.

In linea con quanto già previsto per l’eliminazione dei messaggi, anche in tale circostanza i destinatari non potranno più vedere il testo nella sua forma originaria, ma potranno solo visualizzare una notifica che li metterà a corrente dell’avvenuta modifica di forma.

L’upgrade ha completato già la sua fase di roll out sia su iPhone che su Android. Attraverso questa novità, gli utenti non avranno più problemi nell’emendare errori di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni di WhatsApp.