WhatsApp si appresta a lanciare uno degli aggiornamenti più attesi e desiderati di sempre, integrando nell’app di messaggistica istantanea una funzione che tutti speravano di vedere in tempi relativamente brevi, pronta a rivoluzionare completamente il modo in cui comunichiamo.

L’idea nasce dai messaggi vocali, la stessa Meta fu la prima del settore ad integrarli nell’app, e per questo motivo acquisì un numero incredibile di utenti, raggiungendo e superando il miliardo di account attivi. Il passo successivo, forse atteso dalla community e comunque immaginabile, riguarda i video messaggi; ecco quindi che a breve li vedremo davvero arrivare in WhatsApp.

WhatsApp, la funzione è davvero unica

La funzione tratterà quindi della possibilità di inviare brevi videomessaggi, nei quali non solo sarà riprodotto l’audio ma anche il video, portando una rivoluzione davvero unica. Al momento non sappiamo quanto potranno essere lunghi (al massimo), ma già ora vi diciamo che potrete limitarli.

Non aspettatevi di venire letteralmente invasi da messaggi di vario genere, in ogni chat il consumatore potrà decidere se abilitare, oppure no, i video messaggi, così da essere sicuri di non ricevere troppa spam, eventualmente nelle chat non particolarmente interessanti o desiderate. Al contrario, inviare un video messaggio sarà estremamente semplice, poiché basterà mantenere la pressione sul tasto centrale, e registrare tutto ciò che si desidera effettivamente inviare. Al momento non sappiamo quando l’aggiornamento verrà rilasciato, ora è in fase di test.