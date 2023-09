Negli ultimi mesi Whatsapp ha aggiunto tantissime nuove funzioni per rendere l’esperienza di messaggistica di tutti i suoi utenti sempre più completa e creativa. Molte di queste non sono delle vere novità nel settore: chi già usa Telegram, ha notato come le funzionalità di Whatsappp ne siano praticamente identiche.

Qualche esempio? La velocizzazione dei messaggi vocali, i videomessaggi brevi in forma circolare e le modifiche dei messaggi già inviati. C’era comunque da aspettarselo. Meta, proprietaria dell’app, tende, giustamente, a guardare la concorrenza e a correggere le proprie mancanze per restare in testa nel settore delle chat istantanee.

Whatsapp sempre più simile a Telegram

La novità che presto arriverà su Whatsapp era già stata annunciata dal Team di Zuckemberg qualche mese fa, ma ora arriva finalmente il lancio ufficiale. Ovviamente stiamo parlando del nostro Paese, dato che questo aggiornamento è già stato diffuso nel resto d’Europa.

Non c’è ancora una data precisa, ma si vocifera che dovremmo aspettare solo qualche settimana. Si tratta di una funzione che molti utenti aspettano da tempo e che sono curiosi di provare. Il team d Meta ha anche spiegato che questo sarà non solo un modo nuovo per usare l’app, ma soprattutto per aumentare la socializzazione. Whatsapp diviene a tutti gli effetti, così, un social network e non solo un servizio di messaggistica.

Come abbiamo anticipato, la funzionalità prenderà spunto da Telegram, ciononostante avrà comunque delle piccole differenze. Ma di cosa stiamo parlando? Dell’arrivo dei Canali Whatsapp che andranno ad unirsi ai gruppi e alle più recenti community.

Nel caso dei canali, gli utenti non possono interagire direttamente e scrivere messaggi, possono visualizzare i file e le comunicazioni create da chi amministra il canale. Questo permette il formarsi di cerchie di persone legate dall’interesse comune verso un determinato argomenti.

Ad avere il “potere” saranno quindi gli amministratori, che potranno anche oscurare il proprio numero e i dettagli di contatto. Altra cosa interessante è che avranno la possibilità di bloccare gli screenshoot della chat. Tutto questo punta ad implementare la privacy del creatore del canale e dei membri che partecipano alle discussioni. Ultima particolarità, sempre legata alla privacy, è che la cronologia delle chat verrà distrutta dopo 30 giorni.