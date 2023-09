Le foglie stanno quasi per cambiare colore e il vento fresco sta per portare con sé un autunno ricco di novità per Whatsapp. Il team, sta infatti lavorando su nuove funzionalità e testandone altre che saranno presto rilasciate. Nelle prossime settimane tutti gli utenti avranno a disposizione modi di comunicare innovativi che renderanno l’app ancora più performante, creativa ed efficiente.

Ci saranno, specificatamente, funzioni e cambiamenti sia per i device con il sistema Android, sia per coloro che hanno un sistema operativo iOS. La qualità dei dati multimediali condivisi sarà ufficialmente cambiata, con l’ufficializzazione della condivisione di foto e video in HD. Inoltre, l’applicazione avrà un’interfaccia diversa, più intuitiva e molto più facile. Tutte modifiche che saranno utili sia in campo lavorativo che personale.

Whatsapp cambia interfaccia alle community

Come abbiamo visto, le innovazioni per l’app non finiscono mai. L’ultima riguarda le community di Whatsapp, che sono divenute uno strumento di comunicazione molto usato ed apprezzato dagli utenti. Sono solitamente sfruttate da coloro che vogliono organizzare qualcosa, come feste o avvenimenti, oppure da chi vuole inviare lo stesso messaggio ad un gruppo specifico di persone.

Questa funzionalità verrà presto ulteriormente implementata, grazie alla modifica dell’interfaccia. Al momento, già sono in atto i beta test per controllare se queste avranno esito positivo con gli utenti tramite la versione beta.

Il nuovo design è destinato a coloro che hanno un dispositivo iOS. Le novità comprendono un particolare strumento che permetterà agli amministratori di accedere in modo veloce a tutte le impostazioni e ai dettagli delle community. Lo scopo, ancora una volta, è quello di modificare l’applicazione affinché sia sempre più user-friendly, riducendo le difficoltà di chi non è proprio avvezzo all’utilizzo della tecnologia.

L’interfaccia, del tutto rinnovata, presenterà agli utenti due scorciatoie: una per gestire i gruppi e quindi gestirne anche i membri; l’altra per aggiungere persone alle community. Non si sa ancora quando saranno diffuse a tutto il resto del pubblico, dipende tutto dall’esito dei test.