Un aggiornamento davvero unico nel suo genere sta per arrivare su WhatsApp, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con una funzione davvero molto speciale, pronta per arricchire ulteriormente l’esperienza finale del consumatore che decide di utilizzare quotidianamente la nota applicazione di messaggistica istantanea.

Quando anni fa Meta introdusse i messaggi vocali, si parlò sin da subito di una totale rivoluzione del sistema di comunicazione. In queste settimane l’azienda ha ufficialmente deciso di compiere un altro enorme passo in avanti, proponendo al mercato i video messaggi, ovvero una sorta di estensione dei messaggi vocali. La funzione sarà fruibile in modo completamente gratuito a breve, al momento attuale risulta essere disponibile solo nella beta, ma presto dovrebbe arrivare anche nella versione tradizionale dell’app.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, a questo link speciale.

WhatsApp, in cosa consiste la nuova funzione

Pur non sapendo quando sarà ufficialmente disponibile, già oggi è possibile conoscere qualche nozione in più della funzione che ci aspetta. Non temete, la vostra chat non verrà letteralmente invasa da video messaggi, inizialmente sarà possibile, ma i ragazzi di Meta hanno giustamente pensato ad un modo per impedire tutto questo. Aprendo la chat desiderata, e recandovi nelle impostazioni, troverete la possibilità di bloccare l’invio e la ricezione di video messaggi.

Nel caso in cui siate voi stessi desiderosi di mandarne, sappiate che la procedura resta pressoché identica a quella prevista per i messaggi vocali, mantenendo la pressione sul tasto di registrazione centrale, sia su Android che iOS.