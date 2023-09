L’interesse per gli utenti verso WhatsApp continua ad essere molto alto. La piattaforma di messaggistica di casa Meta si conferma ancora in questi mesi come il servizio di comunicazione preferito degli italiani. L’interesse verso la chat è talmente alto che con costanza gli iscritti sono alla ricerca di trucchi e di espedienti da applicare al loro tempo trascorso sul portale.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Ancora oggi uno dei trucchi più richiesti dagli utenti di WhatsApp è relativo alla possibilità di inviare messaggi senza essere online. Come noto, attraverso la sezione Impostazioni della chat, gli utenti possono nascondere il loro stato online e l’ultimo accesso, ma oltre a tale possibilità vi sono altre vie da mettere in atto?

Una possibile soluzione per chi desidera mandare messaggi da offline è quella delle notifiche. Con l’ausilio dei device Android di nuova generazione ed anche con gli iPhone gli utenti di WhatsApp possono rispondere ad un messaggio direttamente con il sistema delle notifiche. Lo stato online in questo caso viene occultato, ma c’è un limite di questo sistema da tenere in considerazione. Attraverso le notifiche si possono inviare solo messaggi singoli e non multipli.

Attraverso i nuovi dispositivi Android ed iPhone, inoltre, gli utenti possono comunicare su WhatsApp attraverso gli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Le due intelligenze artificiali consentono di inviare messaggi ai contatti della rubrica semplicemente dettando alle AI il testo da inviare e il contatto desiderato. Anche qui però c’è un limite: con gli assistenti virtuali non si possono inviare messaggi nei gruppi.