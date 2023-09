Sono capitate tantissime cose interessanti nell’ultimo periodo per quanto riguarda WhatsApp, soprattutto in merito ai nuovi aggiornamenti. Stando a quanto riportato molti utenti hanno capito la grande importanza delle funzionalità che la piattaforma di messaggistica ha introdotto, ancor di più durante questo 2023.

L’ultimo anno si sta dimostrando infatti molto interessante dal punto di vista delle soluzioni in termini di opportunità, visto che WhatsApp, mai come in quest’ultimo periodo, ha concesso delle funzioni così innovative.

Tutti avranno avuto modo di capire di cosa stiamo parlando, a partire dalla possibilità di inviare video e foto in HD fino ad arrivare ai videomessaggi brevi e soprattutto alla condivisione schermo in chat. Esistono però delle funzioni esterne a WhatsApp che possono diventare parte integrante dello smartphone solo ed esclusivamente scaricando applicazioni di terze parti.

WhatsApp, queste tre funzionalità restano segrete per molti: ecco quali sono

La prima funzione che bisognerebbe scoprire è quella che consente a tutti di poter spiare le persone in maniera gratuita. L’applicazione in questione si chiama Whats Tracker ed è totalmente gratuita almeno per il momento. Più persone infatti l’hanno provata ritenendosi soddisfatte di quello che può fare. Basterà scaricarla per riuscire ad avere la possibilità di selezionare uno o più contatti da monitorare durante la giornata. Gli utenti potranno infatti avere una notifica ogni volta che questi contatti decideranno di entrare o uscire da WhatsApp. Alla fine della giornata si presenterà anche un report provvisto di ogni orario preciso.

L’altra funzione arriva con Unseen che permette di leggere fuori da WhatsApp tutti i messaggi non aggiornando l’ultimo accesso e risultando sempre offline. Infine non può passare in secondo piano l’applicazione nota con il nome di WAMR, utile per recuperare i messaggi eliminati quando le persone li cancellano per non farceli leggere.