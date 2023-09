La Vodafone continua a sorprendere. Non solo il suo portafogli di offerte viene costantemente aggiornato per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, ma c’è ancora altro.

L’operatore ha infatti creato una partnership con Amazon per estendere ancor di più la propria copertura. Al momento, già risulta tra i migliori del Paese in questo campo, ma sfruttando i satelliti del colosso del reselling, riuscirà ad allargare il suo territorio anche ad altre regioni europee e africane. Questo sarò possibile grazie alla connettività satellitare Kuiper. Non sono ancora in orbita, ma si prevede il loro lancio il prossimo anno e ad esso saranno aggiunte anche altre antenne Vodafone. Lo scopo è di offrire rete internet veloce nelle zone in cui aggiungere la fibra è un processo troppo costoso. Il progetto ha un obiettivo molto onorevole e che sicuramente molti apprezzeranno. Per ora vediamo quali sono le offerte attivabili al momento, poi aspetteremo quando il satellite sarà tra le stelle.

Le offerte stellari Vodafone per la casa

La promozione Vodafone Internet Unlimited per la linea di casa, vi sorprenderà grazie al suo costo estremamente economico e a tutti i suoi vantaggi.

L’offerta, infatti, non solo comprende internet senza limiti, ma anche minuti di chiamate da rete fissa verso tutti (solo se la attiverete online). Inoltre, se sceglieste di abbonarvi entro domani, 11 settembre, riceverete anche un buono di 240€ sulla bolletta Luce e Gas Pulsee.

Potrete, quindi, navigare usando la migliore tecnologia sulla piazza: veloce, potente e con modem Wi-Fi incluso, per dare segnale a qualsiasi device collegherete. Il costo è di 24,90€ al mese invece di 27,90€. Dovrete però versare 19,90€ per l’attivazione.

Avrete la possibilità di recedere il contratto in qualsiasi momento gratuitamente entro i 24, vi basterà solo concludere le rate residue per l’attivazione. Per abbonarvi basteranno la vostra carta d’identità, il codice fiscale e il vecchio numero, se sceglierete di mantenerlo, ed in un click sarà vostra.