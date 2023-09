Very Mobile, le promo dell'operatore che rivoluziona la connettività e salva il pianeta

Very Mobile è un operatore virtuale che si appoggia sulla rete WINDTRE, garantendo una copertura che raggiunge il 99% della popolazione italiana. Questa si estende attraverso le reti 2G, 3G e 4G, con una velocità di navigazione fissata a 30 Megabit al secondo sia in download che in upload. Ciò permette agli utenti di navigare, utilizzare i social media, guardare film e ascoltare musica online senza problemi di connessione.

Very Mobile: le promo offerte dall’operatore

Nonostante la sua vasta copertura 4G, Very Mobile non offre ancora il 5G, una caratteristica comune tra gli operatori virtuali. All’estero, la copertura Very Mobile è garantita all’interno dell’Unione Europea grazie alla normativa Roaming Like at Home. Questo consente agli utenti di utilizzare minuti, SMS e una parte dei loro dati in roaming in UE e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo senza costi aggiuntivi. Tuttavia, è importante notare che la quantità di dati disponibili in roaming varia in base all’offerta scelta.

Per verificare la copertura di Very Mobile nella propria zona, gli utenti possono visitare il sito ufficiale dell’operatore e accedere a una mappa interattiva. Questa permette di inserire un indirizzo specifico e di filtrare i risultati in base alla tecnologia di rete, offrendo una visione chiara della copertura nelle diverse aree.

Le offerte di Very Mobile variano in termini di prezzo e servizi offerti. Ad esempio, ci sono offerte che partono da 6,99 euro al mese e offrono minuti e SMS illimitati con una certa quantità di dati. Alcune di queste offerte sono disponibili solo per chi richiede un nuovo numero di cellulare, mentre altre sono riservate a chi effettua la portabilità da specifici operatori. Oltre alle offerte standard, Very Mobile lancia periodicamente promozioni speciali per i nuovi clienti, che possono includere sconti sul canone del primo mese o bonus dati aggiuntivi.

Un altro aspetto interessante di Very Mobile è la sua attenzione all’ambiente. L’operatore offre la possibilità di acquistare smartphone ricondizionati attraverso una partnership con refurbed. Inoltre, ha lanciato il programma Giga Green, che promuove la sostenibilità e offre vantaggi speciali ai clienti che supportano iniziative ambientali.

Insomma, Very Mobile è un operatore virtuale che offre una vasta gamma di offerte e servizi, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Con una copertura che raggiunge la maggior parte della popolazione italiana e una serie di offerte competitive, rappresenta una valida opzione per chi cerca un operatore mobile affidabile e conveniente.