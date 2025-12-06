Very Mobile e l’offerta 5,99 Special: nuovo codice coupon

Negli ultimi giorni diversi clienti Very Mobile hanno ricevuto un nuovo SMS che ripropone una formula già vista nelle settimane precedenti. Si tratta della possibilità di invitare un’altra persona ad attivare la tariffa Very5,99 Special, l’offerta con 200GB in 5G Full Speed, minuti e SMS illimitati, al prezzo di 5,99€ al mese.

L’attivazione richiede obbligatoriamente l’uso del codice coupon riportato nel messaggio, valido fino al 9 dicembre 2025, e la portabilità da qualsiasi altro operatore. Il codice può essere utilizzato sia nei punti vendita Very sia tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale, dove l’utente sceglie se attivare una SIM fisica oppure una eSIM.

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Cosa include la Very 5,99 Special e quali servizi aggiuntivi offre l’operatore

L’offerta in questione si attiva solo dopo aver inserito il codice e resta valida per sempre, secondo la politica “prezzo bloccato” che Very applica dal 2024. La promozione include anche la navigazione alla massima velocità disponibile sulla rete WindTre, senza i limiti di 30 Mbps presenti su altre tariffe sotto i 9,99€.

Tale soluzione mantiene la struttura tipica delle proposte Very. Prevede quindi il blocco automatico dei costi indesiderati, servizi gratuiti come hotspot, VoLTE, Wi-Fi Calling e notifiche di reperibilità Ti Ho Cercato e RingMe. Se il traffico dati termina prima del rinnovo, la navigazione viene sospesa ma l’utente può scegliere di rinnovare in anticipo; in caso di credito insufficiente, il piano resta in pausa fino alla successiva ricarica. Per evitare interruzioni è possibile attivare la Ricarica Automatica, che ricarica il credito 12 ore prima del rinnovo.

Very Mobile continua anche a supportare attivazioni tramite SPID e CIE, mentre l’opzione VeryProtetti, dedicata alla sicurezza della navigazione, può essere aggiunta o rimossa in qualsiasi momento. Per quanto riguarda il traffico in roaming UE, nel 2025 l’offerta include 7,60GB mensili, mentre oltre soglia si applica la tariffazione a consumo prevista dalle regole europee. L’offerta 5,99 Special include già il 5G Full Speed, evitando la necessità di attivare l’opzione Very Full Speed 5G, ma permette comunque di aggiungere VeryPlus per ottenere ulteriori vantaggi e Giga extra.