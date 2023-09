Unieuro batte Euronics, gli smartphone sono quasi gratis

Finalmente, dopo che è scaduto il tempo per portare a casa le offerte dell’ultimo volantino, Unieuro ha lanciato qualcosa di nuovo. È arrivato un nuovo catalogo che durerà fino alla fine di questo mese di settembre o quasi, proponendo degli sconti clamorosi che arrivano al minimo storico.

Quello che sorprende del nuovo volantino che l’azienda ha proposto, è la grande varietà di prodotti. Al suo interno sarà possibile trovare, oltre alla telefonia e a tutti gli altri dispositivi del mondo dell’elettronica, telecamere per la videosorveglianza, accessori per il gaming e molto altro ancora, come gli elettrodomestici di altissimo livello a cui tutti sono abituati sfogliando i cataloghi Unieuro.

Un’altra grande iniziativa che il celebre negozio propone è quella che consente a tutti di fare dei finanziamenti con interessi zero. Acquistando un prodotto, si potrà scegliere di fare fino a 12 o 24 rate.

Unieuro: questo è il catalogo con i migliori prodotti in assoluto