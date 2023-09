Truffe telefoniche, l'intelligenza artificiale è complice di una frode molto inquietante

Le truffe telefoniche sono un fenomeno in crescita, ma una nuova tendenza ha recentemente allarmato gli esperti di sicurezza: l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) per clonare voci. Gli specialisti di Trend Micro hanno rilevato che i truffatori stanno sfruttando l’IA per replicare la voce delle vittime, rendendo le truffe ancora più sofisticate e convincenti.

Truffe telefoniche: emerse le prime segnalazioni in Italia

Questo metodo di truffa ha iniziato a manifestarsi negli Stati Uniti, ma ora sono emerse le prime segnalazioni anche in Italia. Il modus operandi dei criminali informatici è inquietante: iniziano raccogliendo informazioni dalle vittime attraverso i social network. Questi dati, che possono includere dettagli personali, foto e video, vengono poi utilizzati per creare una replica convincente della voce della vittima o dei suoi cari.

L’uso dell’IA permette ai truffatori di produrre una voce estremamente simile a quella reale, rendendo difficile per la vittima riconoscere la truffa. Inoltre, l’impiego di chatbot potenzia ulteriormente le capacità dei criminali, facilitando la loro attività fraudolenta.

Un caso particolarmente sconcertante si è verificato in Arizona. Una donna ha ricevuto una chiamata in cui le veniva detto che sua figlia era stata rapita. I truffatori, utilizzando l’IA, sono riusciti a replicare la voce e il pianto della bambina, presentandola come “prova” del rapimento. Fortunatamente, la madre ha effettuato alcune verifiche e ha scoperto che sua figlia era al sicuro, evitando così di cadere nella trappola.

Queste truffe sottolineano l’importanza di essere sempre vigili e scettici quando si ricevono chiamate sospette o richieste di pagamento. L’evoluzione della tecnologia, sebbene offra numerosi vantaggi, porta con sé nuove sfide in termini di sicurezza e protezione. La capacità di clonare voci con l’IA rappresenta una minaccia emergente, e la consapevolezza di questa possibilità è il primo passo per proteggersi.