Continua la sfida degli operatori in Italia. I principali provider di telefonia mobile, TIM, Vodafone, WindTre e Iliad, confermano la loro battaglia anche in questo mese di settembre. I gestori mettono a disposizione degli utenti quattro offerte davvero vantaggiose sia per i costi che per le soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe a settembre

Tra le migliori opzioni ricaricabili di questi giorni vi è sicuramente la promozione di TIM, ovvero la TIM Wonder. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare soltanto 9,99 euro ogni mese ed avranno consumi no limits per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet anche sotto rete 5G.

La risposta di Vodafone a TIM si configura con la classica promozione Special 100 Giga. L’offerta principale dell’operatore inglese prevede sempre un costo pari a 9,99 euro e consumi pari a chiamate ed SMS infiniti verso tutti più 100 Giga in 5G per la connessione internet.

A queste due proposte di TIM e Vodafone ribatte Iliad che ancora per poche ore garantisce la disponibilità della sua Flash 180. La promozione prevede un prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni con chiamate senza limiti verso fissi e mobili, SMS infiniti e ben 180 Giga anche in 5G.

Non ultima in ordine di importanza, la lista delle migliori promozione viene chiusa da WindTre con la WindTre Star+. La promozione ha un prezzo persino più basso, pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.