Siamo a settembre e l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre alcune iniziative. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibili per alcuni suoi clienti selezionati delle offerte di rete mobile piuttosto allettanti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM, per alcuni clienti arrivano delle super offerte con anche connettività 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo per alcuni suoi clienti delle super offerte di rete mobile. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, si tratta di offerte appartenenti alla gamma TIM xTe. Tutte queste offerte danno inoltre la possibilità di navigare non solo con connettività 4G, ma anche con connettività 5G. Vi riassumiamo qui di seguito tutto ciò che hanno da offrire.

TIM xTe 50 5G

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

50 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e connettività 5G

10 GB di traffico dati da utilizzare in Roaming nell’UE

Prezzo per il rinnovo mensile di 9,99 euro

TIM xTe 70 5G

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

70 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e connettività 5G

12 GB di traffico dati da utilizzare in Roaming nell’UE

Prezzo per il rinnovo mensile di 12,99 euro

TIM xTe 100 5G