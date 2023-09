TIM, a Settembre hai a disposizione una serie di offerte Fibra senza costi di attivazione

La Fibra TIM ha lanciato una promozione speciale per settembre 2023, offrendo ai nuovi clienti l’opportunità di attivare la fibra senza alcun costo di attivazione, consentendo un risparmio di 39,90 euro. Questa offerta promozionale è stata estesa fino al 10 settembre 2023, nonché oggi.

TIM: con questa promo risparmi 39,90 euro!

Le offerte in questione sono la TIM WiFi Power Smart e la TIM WiFi Power All Inclusive. La prima, TIM WiFi Power Smart, offre una navigazione fino a 2,5 Gbps in download. Se attivata online, include chiamate illimitate; altrimenti, le chiamate sono a consumo. L’offerta è disponibile a 24,90 €/mese per i clienti esistenti di TIM mobile con un abbonamento da almeno 9,90 €/mese, mentre per i nuovi clienti il costo è di 30,90 €/mese.

La seconda offerta, TIM WiFi Power All Inclusive, offre una navigazione fino a 10 Gbps in download su rete FTTH XGS-PON e include chiamate illimitate. Il costo di questa offerta è di 39,90 €/mese, ma con il bonus rottamazione, il prezzo scende a 34,90 €/mese. Questo bonus permette ai clienti di ottenere uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi rottamando la propria linea ADSL o il vecchio modem.

Entrambe le offerte includono vari servizi aggiuntivi come TIM Navigazione Sicura, che protegge gli utenti dalle principali minacce del web, e modem avanzati come il TIM Hub+ Executive per la Power Smart e il Modem TIM 10 Gb per la Power All Inclusive.

Insomma, TIM ha deciso di estendere la sua promozione estiva, offrendo ai nuovi clienti l’opportunità di risparmiare sui costi di attivazione e beneficiare di tariffe scontate. Con la crescente domanda di connessioni internet ad alta velocità, queste offerte rappresentano una grande opportunità per chi cerca una soluzione fibra di alta qualità a un prezzo accessibile.