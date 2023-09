C’è una nuova promo TIM che sta mandando in visibilio i clienti mobile. Grazie alla nuova offerta hanno la possibilità di attivare sulla propria linea gratuitamente la rete 5G per i primi 3 mesi dall’abilitazione del nuovo abbonamento.

Dal 3 Settembre è infatti disponibile la promozione speciale TIM 5G ON Promo xTE, dedicata a tutti coloro che hanno già attivo l’operatore sulla propria rete mobile e che hanno uno smartphone capace di supportare la rete 5G. Questo vuol dire che l’offerta è valida per coloro che hanno un abbonamento che non abbia incluso tale rete e che vogliano provare l’ebrezza di una connessione super veloce senza alcun costo aggiuntivo.

Come attivare la nuova promo TIM

La 5G ON Promo xTE di TIM potrà essere attivata entro il 24 settembre. La rete 5G di TIM permette di raggiungere una velocità di 2 Gbps in downloade 150 Mbps in upload. Ricordiamo che tale connessione è possibile solo nelle zone che sono coperte dall’operatore, quindi consigliamo di controllare se la vostra area sia abilitata prima di attivare qualsiasi offerta che comprenda il 5G.

Per chi quinti è un utente dell’operatore, seguendo le regole sopracitate, possono chiedere l’aggiunta on standard 5G ON al costo di 1,99 euro al mese. Dopo il termine promozionale, l’opzione con la nuova rete si rinnoverà in automatico, salvo disattivazione.

Altre offerte comprensive di 5G del portafoglio TIM sono ad esempio:

la 5G Power Smart : avente 1000 SMS da inviare a chiunque vogliate, chiamate illimitate, 100 giga di navigazione in 5G e 100 GB di Google One gratuiti per 3 mesi. Tutto a 14,99 euro al mese;

: avente 1000 SMS da inviare a chiunque vogliate, chiamate illimitate, 100 giga di navigazione in 5G e 100 GB di Google One gratuiti per 3 mesi. Tutto a al mese; TIM 5G Power Top: stesso numero di chiamate, SMS e periodo di Google One rispetto alla precedente, ma 200 GB per navigare in internet e Assistenza sempre disponibile prioritaria. Costo della promo: 19,99€.