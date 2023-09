Tesla, anche la Polizia passa alla tecnologia avanzata e adotta il modello del marchio

In un periodo in cui la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di gas serra sono temi centrali a livello globale, l’annuncio dell’introduzione di una Tesla Model X nella flotta della Polizia di Stato italiana rappresenta un’evoluzione significativa nel settore della mobilità elettrica per le forze dell’ordine. Questa decisione non solo sottolinea l’importanza della sostenibilità, ma dimostra anche la volontà delle autorità italiane di adottare tecnologie avanzate e innovative.

Tesla: le caratteristiche dell’auto

La Tesla Model X selezionata per la Polizia di Stato è probabilmente una delle versioni “Plaid“, tra le più performanti. Questo veicolo è destinato a operare lungo l’Autostrada del Brennero. Interessante notare che la vettura potrebbe essere stata concessa in uso gratuito alla Polizia, dato che non sono previsti bandi per l’acquisto di auto elettriche da parte di Tesla in Italia.

Una foto trapelata ha mostrato la Model X in un capannone, in attesa di alcune modifiche finali. Mentre alcuni dettagli, come le targhe e i lampeggianti, sembrano mancare, la peculiarità della Model X, come le sue porte posteriori a “ali di gabbiano” e il tetto in vetro, potrebbero complicare l’installazione di alcuni equipaggiamenti tipici delle auto di polizia.

Dal punto di vista tecnico, la Tesla Model X è una SUV elettrica che offre prestazioni impressionanti. In Italia, sono disponibili due versioni, entrambe alimentate da una batteria da 100 kWh. La versione base ha una potenza di 685 cavalli e un’autonomia di 576 km, mentre la Plaid, più potente, vanta oltre 1.020 cavalli, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e raggiungendo una velocità massima di 262 km/h. La sua autonomia è di 543 km.

L’adozione di una Tesla Model X da parte della Polizia di Stato non è solo una scelta audace, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la mobilità sostenibile. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul futuro delle forze dell’ordine italiane, poiché potrebbero emergere nuove esigenze legate all’uso di veicoli elettrici. Sarà affascinante osservare come la Polizia di Stato integrerà questa tecnologia avanzata nelle sue operazioni quotidiane e come ciò influenzerà la percezione della mobilità elettrica in Italia.