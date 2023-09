La battaglia per il primato nel campo delle piattaforme di messaggistica, che vede WhatsApp da una parte contrapposta a Telegram dall’altra, si arricchisce costantemente di nuovi capitoli. Se negli scorsi mesi la chat di casa Meta ha messo in campo una serie di aggiornamenti per consolidare il suo primato, ora Telegram è pronta alla risposta con il tentativo di effettuare un sorpasso in popolarità proprio su WhatsApp.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Una novità davvero interessante è in arrivo per tutti gli utenti di Telegram, una novità che rappresenta una vera e propria svolta “social” per la chat blu

Dopo WhatsApp, ed ovviamente dopo Instagram e Facebook, anche la chat blu si prepara ad accogliere sulla sua piattaforma le oramai famose Stories. Nel futuro prossimo, quindi, anche gli utenti di Telegram avranno la possibilità di condividere quotidianamente foto con amici e conoscenti, oltre che postare video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

Sempre su Telegram, inoltre, proprio a partire dalle storie, si potrà commentare i contenuti di amici e di conoscenti ed a partire dai commenti potranno nascere vere e proprie conversazioni. Le Storie della chat caratterizzeranno sia i profili singoli, che i diversi canali.

L’aggiornamento di Telegram è stato pensato sia per i dispositivi Android di nuova generazione sia per gli iPhone. E’ chiara ed evidente la volontà degli sviluppatori di ampliare ancor di più la fascia di pubblico della piattaforma, dopo che la stessa WhatsApp, oltre che Facebook ed Instagram in primis, hanno sdoganato la condivisione istantanea di foto e video.