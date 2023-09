TECLAST F15S Computer portatile a meno di 200 euro

Sulla piattaforma Amazon potete trovare un computer portatile di marca Teclast a meno di 200 euro, si tratta di un computer con uno schermo da 15.6″, non grandissimo ma sicuramente abbastanza per poter eseguire normali procedure.

Il prodotto è molto leggero e sottile, pensate che pesa solamente 1.8 kg ed è quindi portatile in una qualsiasi borsa per PC. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Teclast Computer Portatile ad un ottimo prezzo su Amazon

Computer portatile con processore Intel Celeron N4020 a due nuclei con frequenze massime fino a 2,80 GHz; scheda grafica UHD Intel Graphics 500; LPDDR3 con 6 GB di RAM, SSD ad alta velocità da 128 GB; supporto per scheda TF e sostituzione e aggiornamento SSD. Supporta velocità Turbo Boost da 1.10Ghz fino a 2.80GHz. Tastiera full-size e tastierino numerico, per rendere più efficiente l’input della tastiera, grande pannello touch da 140 mm x 95 mm, maneggevolezza più conveniente.

Il notebook ha una grande batteria da 38000 mWh, progettato per prestazioni durature, 7 ore di utilizzo completo della durata della batteria, con AC WiFi dual-band con una velocità di trasmissione massima di 433 Mb / s sotto banda 5G, Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità; È conveniente contattare la varietà di periferiche tramite le due USB 3.2. 0, uscita Mini-HDMI audio HD e video.

Sistema operativo Windows10 autentico preinstallato, supporta tutti i tipi di software per ufficio, software di produttività Adobe, compatibile con tutti i tipi di intrattenimento audiovisivo, software applicativo convenzionale, è buono in intrattenimento e ufficio. Seguendo questo link, sarà vostro per soli 199.99 euro con la possibilità di aggiungere anche un coupon sconto di 10 euro.