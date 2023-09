Un insegnante e i suoi studenti della Thacher School in California hanno fatto una scoperta sorprendente riguardo all’asteroide Dimorphos. Dopo aver osservato l’asteroide dall’osservatorio della loro scuola, hanno notato che, a seguito di una collisione nel settembre 2022, l’orbita ha continuato a restringersi, contrariamente alle aspettative iniziali degli scienziati. In particolare, l’orbita dell’asteroide sta diminuendo di un minuto ogni mese.

Spazio: la scoperta della NASA

La scoperta ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica. Gli scienziati inizialmente si aspettavano che, dopo la collisione, l’oggetto spaziale rallentasse la sua corsa e poi si stabilizzasse. Tuttavia, le osservazioni dell’insegnante Jonathan Swift e dei suoi studenti hanno rivelato un comportamento completamente diverso. L’orbita di Dimorphos sta diventando sempre più piccola e ciò potrebbe avere implicazioni significative per le future missioni spaziali.

La scoperta è stata presentata all’American Astronomical Society nel New Mexico e ha immediatamente attirato l’attenzione della NASA. Gli scienziati dell’agenzia spaziale americana sono ora impegnati a studiare l’asteroide per comprendere meglio il fenomeno e prevedere cosa potrebbe accadere in futuro. La possibilità che l’orbita di Dimorphos possa “crollare” è una preoccupazione reale e potrebbe avere un impatto sulle future missioni della NASA volte a proteggere la Terra da possibili impatti asteroidali.

La missione originale, lanciata nel settembre 2022, aveva come obiettivo dimostrare come gli esseri umani potrebbero difendersi dall’impatto di un asteroide. La collisione con Dimorphos era stata celebrata come un grande successo, con molti che affermavano che l’umanità aveva ora gli strumenti per proteggersi da una minaccia simile a quella che aveva portato all’estinzione dei dinosauri. Tuttavia, alla luce di questa nuova scoperta, gli scienziati dovranno riconsiderare le loro strategie e comprendere meglio le potenziali conseguenze di tali missioni.

In un’epoca in cui la tecnologia e la scienza avanzano a passi da gigante, questa scoperta sottolinea l’importanza della ricerca continua e dell’osservazione attenta. Anche le missioni spaziali più ben pianificate possono riservare sorprese, e solo attraverso la collaborazione e la condivisione delle conoscenze possiamo sperare di affrontare le sfide che il cosmo ci presenta.