Smartphone radioattivi, ecco i modelli che potrebbero deluderti

Gli smartphone sono diventati strumenti indispensabili nella nostra vita quotidiana. Tuttavia, una recente indagine di BanklessTimes ha sollevato preoccupazioni riguardo alle radiazioni a radiofrequenza emesse da questi dispositivi. Sebbene non ci siano prove concrete sulla pericolosità delle radiazioni emesse dagli smartphone, l’interesse pubblico su questo argomento è in crescita.

Smartphone radioattivi: l’elenco dei dispositivi pericolosi

Gli smartphone sono sempre con noi, spesso tenuti vicino al corpo o posizionati sul comodino durante la notte. La Germania ha introdotto una certificazione ecologica per i telefoni cellulari basata sul tasso di assorbimento specifico, chiamata ‘Der Blaue Engel’ (Angelo Blu). Questa certificazione indica la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF). Questo valore è noto come SAR (Specific Absorption Rate).

La lista degli smartphone che emettono le radiazioni più elevate è dominata da produttori cinesi come ZTE, OnePlus, Huawei e Xiaomi. Il dispositivo dual SIM Xiaomi Mi A1 detiene il primato con un SAR di 1,75 watt per chilogrammo. Altri dispositivi notevoli includono l’iPhone 7 Plus, il Blackberry DTEK60 e il Sony Xperia XZ1 Compact. Sorprendentemente, alcuni dei modelli di smartphone più avanzati non necessariamente emettono meno radiazioni.

È importante notare che, sebbene questi dispositivi emettano radiazioni, non vi sono prove scientifiche che collegano direttamente l’esposizione alle radiazioni degli smartphone a problemi di salute. Tuttavia, la crescente attenzione su questo argomento sottolinea l’importanza di essere informati e consapevoli delle potenziali implicazioni per la salute.

Inoltre, la variazione nel livello di emissioni dipende da diversi fattori, tra cui il dispositivo, il modello, l’anno di produzione, la potenza dell’antenna di trasmissione e la distanza dalla torre cellulare più vicina. Mentre la tecnologia continua a progredire, è essenziale che i consumatori siano informati e prendano decisioni consapevoli riguardo ai dispositivi che scelgono di utilizzare.