Scienza, il numero 137 secondo gli esperti è un numero speciale

Il numero 137 ha da tempo catturato l’attenzione e la curiosità di scienziati, matematici e anche di figure mistiche. Ma cosa rende questo numero così speciale? Si tratta della costante di struttura fine, un valore che rappresenta la forza dell’interazione elettromagnetica tra particelle elementari cariche, come gli elettroni, e i fotoni, le particelle di luce.

Scienza: cos’è la costante di struttura fine

Questa costante ha un ruolo cruciale nella nostra comprensione dell’universo. Infatti, secondo il National Institute of Standards and Technology, la costante di struttura fine è essenziale per decifrare l’universo in cui viviamo. Michael Brooks, scrivendo per New Scientist, ha sottolineato l’importanza di questo numero, affermando che determina aspetti fondamentali come il modo in cui le stelle bruciano, i processi chimici e l’esistenza stessa degli atomi.

Se immaginassimo un universo in cui la costante di struttura fine avesse un valore diverso, le conseguenze sarebbero sconvolgenti. Tutto, dalla fisica alla chimica e alla biochimica, subirebbe cambiamenti radicali, e potrebbe persino non esserci vita come la conosciamo. Ma c’è di più: nel dicembre 2020, un team di ricerca guidato da Saïda Guellati-Khélifa presso il Laboratorio Kastler Brossel di Parigi ha effettuato la misurazione più accurata mai realizzata della costante di struttura fine, determinando il suo valore con precisione fino all’undicesimo punto decimale. Questa misurazione, notevolmente più precisa rispetto a quelle precedenti, potrebbe portare a nuove scoperte e approfondimenti sulla natura dell’universo e sulle leggi che lo regolano.

Nel vasto mondo della matematica, ci sono numeri che detengono un’importanza particolare, come il Pi Greco o la sequenza di Fibonacci. Tuttavia, il 137, con la sua profonda connessione con le leggi fondamentali dell’universo, si colloca in una posizione unica, fungendo da ponte tra la matematica pura e le applicazioni pratiche nella fisica e nella chimica. La sua presenza e il suo significato continuano a stimolare dibattiti e ricerche, poiché gli scienziati cercano di svelare ulteriori misteri dell’universo attraverso la lente di questo enigmatico numero.