Oltre ai suoi smartphone top di gamma premium, il colosso sudcoreano Samsung presenta anche dei dispositivi corazzati. In futuro, in particolare, l’azienda ha intenzione di svelare un nuovo smartphone rugged. Si tratta del prossimo Samsung XCover 7, erede del precedente XCover 6 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo debutto si terrà nel 2024, ma in realtà si tratterà di una vecchia conoscenza.

Samsung Galaxy XCover 7, in arrivo Samsung Galaxy A55 corazzato

Samsung è quindi al lavoro su un nuovo smartphone corazzato. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy XCover 7, anche se in realtà non si tratta proprio di un dispositivo inedito. Secondo quanto riportato dal sito web galaxyclub.nl, questo device sarà in sostanza la versione rugged dello scorso Samsung Galaxy A55.

Tranne una costruzione e materiali differenti, quindi, è molto probabile che le caratteristiche tecniche saranno le stesse tra i due device. Se così fosse, ci possiamo aspettare quindi più o meno la stessa scheda tecnica. Tra queste, potrebbe dunque esserci il processore Snapdragon 662 a bordo con tagli di memoria con almeno 128 GB di storage interno, un ampio display da 6.6 pollici di diagonale e una batteria con una capienza di 5000 mah.

Per il momento si tratta comunque di rumors e indiscrezioni ancora tutte da verificare. Staremo a vedere se emergeranno nuove informazioni nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che il predecessore Samsung Galaxy XCover 6 Pro poteva contare sulle performance del soc Snapdragon 778G 5G di casa Qualcomm e disponeva inoltre di un sensore fotografico principale da 50 MP.