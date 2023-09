Samsung Galaxy S24 Ultra, svelate le prime indiscrezioni sul nuovo smartphone

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è al centro dell’attenzione grazie alle recenti informazioni trapelate sulla sua scheda tecnica. Dopo le anticipazioni sulla presenza di una fotocamera con sensore Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, ulteriori dettagli sono emersi grazie al leaker indiano Yogesh Brar.

Samsung Galaxy S24 Ultra: le specifiche tecniche del dispositivo

Il Galaxy S24 Ultra sfoggerà un display QHD+ da 6,8″ con tecnologia Dynamic AMOLED LTPO. Questo schermo avrà un refresh rate variabile tra 1 Hz e 120 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Nonostante non ci siano dettagli sulle dimensioni esatte del dispositivo, ci sono state voci che suggeriscono che potrebbe avere dimensioni “anti-umane”, mettendo in discussione la sua ergonomia.

Un altro aspetto distintivo di questo modello sarà il suo corpo centrale in titanio. Questa scelta di design segue la tendenza di altri giganti tecnologici, come Apple con il suo iPhone 15 Pro Max. Il titanio non solo conferisce al dispositivo un aspetto premium, ma dovrebbe anche renderlo più resistente e leggero.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Galaxy S24 Ultra sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. Tuttavia, rimane l’incognita se Samsung utilizzerà esclusivamente questo chipset o se integrerà anche il suo Exynos 2400 nei modelli europei. Ciò che è certo è che il dispositivo sarà lanciato con Android 14 e One UI 6, supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, oltre al sensore principale da 200 MP, il dispositivo avrà un ultra-grandangolo da 12 MP, e altre due lenti da 50 MP e 10 MP. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che la lente da 50 MP potrebbe essere sostituita da una da 48 MP, in quanto la qualità dello zoom ottico 10x non avrebbe soddisfatto gli standard di Samsung, optando quindi per uno zoom ottico 5x. La fotocamera frontale, dedicata ai selfie, sarà da 12 MP.

In generale, il Samsung Galaxy S24 Ultra si preannuncia come un dispositivo di punta con caratteristiche tecniche avanzate. Tuttavia, come sempre, è consigliabile attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung per avere una visione chiara e completa delle specifiche e delle funzionalità offerte.