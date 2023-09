Samsung Galaxy S24 Ultra, SCHEDA tecnica online con tutti i dati

Dopo le tante indiscrezioni, uno dei più famosi leaker di Twitter/X sarebbe spuntato fuori con una vera scheda tecnica. Il Samsung Galaxy S24 Ultra fa già parlare ampiamente di sé soprattutto per quanto concerne le specifiche.

Samsung Galaxy S24 Ultra, la scheda tecnica lascia emergere alcuni particolari

Secondo quanto si apprende infatti il prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe arrivare, come per i nuovi iPhone 15 Pro, con un nuovo frame in titanio. Questa scelta viene presa in considerazione delle case produttrici per diminuire il peso dei dispositivi, ormai arrivato ben oltre i 230 grammi.

Il display, pezzo forte che da sempre contraddistingue i flagship di Samsung, avrà una diagonale da 6,8 pollici con una risoluzione in QHD+. Il pannello utilizzato per lo schermo sarà di tipo AMOLED LTPO con un refresh rate a 120Hz.

Nessun problema ovviamente dal punto di vista delle prestazioni visto che a dare vita al prossimo Galaxy S24 Ultra ci penserà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il comparto fotografico, altro fiore all’occhiello di Samsung, mostrerà una configurazione con quattro fotocamere così composta: 200MP + 12MP + 50MP +10MP. Sul frontale ecco un sensore dedicato ai selfie da 12MP.

La batteria lascia probabilmente qualche perplessità, visto che i 5000 mAh in dotazione a diversi top di gamma attuali non sono aumentati. Probabilmente Samsung cercherà di riproporre le prestazioni in termini di efficienza viste quest’anno con qualche piccolo miglioramento. La ricarica sarà da 45W. A contribuire molto probabilmente ci penserà il software, basato su Android 14 e sulla nuova personalizzazione dell’interfaccia grafica One UI 6.