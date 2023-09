Con la crescita sempre più tangibile dei pagamenti digitali in Italia, la Postepay si è affermata come uno strumento indispensabile per milioni di persone. La carta di Poste Italiane consente al pubblico la possibilità di effettuare acquisti in tutta tranquillità sia nei punti vendita sul territorio sia nei diversi marketplace online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Per ampliare ancor di più la popolarità di questo strumento, Poste Italiane sta modulando la sua Postepay in base alle esigenze del pubblico. A partire dall’estate, è disponibile una nuova versione della carta, una versione digitale ed anche a costo zero.

Poste ha quindi rilasciato la Postepay Digital, una valida alternativa dematerializzata rispetto alla carta tradizionale, da utilizzare direttamente attraverso le diverse app di Wallet presenti sia sugli iPhone che nei device Android di ultima generazione.

Con la Postepay Digital sarà possibile effettuare le classiche operazioni della carta tradizionale: effettuare pagamenti in store e virtuali, ricevere ricariche da amici e conoscenti, inviare al tempo stesso anche pagamenti P2P ad amici e contatti della rubrica.

A differenza della versione Evolution di Postepay, la carta digitale non avrà il codice IBAN per la ricezione e l’invio di bonifici. Al tempo stesso però la carta digitale non prevederà il canone mensile pari a 1,25 euro.

Come per le altre versioni della carta, anche la Digital di Postepay richiede un’attivazione da effettuare in uno dei numerosi punti di Poste Italiane sul territorio italiano. Agli utenti non sarà richiesto, sottolineano ancora una volta, nemmeno il costo di rilascio pari a 10 euro.