PosteMobile, le promo per gli over 60 e molto altro ancora

PosteMobile offre per il mese di Settembre una pluralità di promozioni cui abbonarsi, alcune delle quali realizzate apposta per clienti over 60. Ecco le migliori offerte del momento e tutti i servizi inclusi.

L’estate è finita ma le sorprese di PosteMobile non finiscono mai.

Infatti, l’operatore telefonico ufficiale di Poste Italiane, offre una pluralità di promozioni realizzate su misura per i suoi clienti vecchi e nuovi, in particolare per tutti i suoi utenti over 60. A prezzi imbattibili e con una pluralità di servizi inclusi in grado di soddisfare le esigenze di un gruppo di consumatori dall’età un po’ più avanzata e non solo.

Ma bando alle ciance, e condi seguito alcune delle più convenienti promozioni che PosteMobile offre in questo mese di Settembre.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate a riguardo e per altre offerte telefoniche basta consultare il sito ufficiale del gestore.

PosteMobile, le promo del momento

Ecco nel dettaglio, le principali promozioni che PosteMobile offre in questo periodo.

SUPER 20. Si tratta di una promo super conveniente soprattutto per gli utenti over 60 . Infatti sembra essere stata studiata proprio per loro e per tutte le loro esigenze. Essa al prezzo di soli 4 euro al mese , comprende:

– Chiamate ed Sms a 18 centesimi (per le telefonate 18 cent. al minuto);

– 20 GB di Internet alla velocità del 4G;

– Fino a 300 Mbps di velocità in download.

CREAMI EXTRA WOW 50X2 Al costo mensile di 8 euro , la promo comprende:

– Chiamate ed sms illimitati;

– 100 GB di Internet alla massima velocità del 4G;

– 300 Mbps in download.

CREAMI EXTRA WOW 150 Per 8.99 euro al mese , comprende:

– SMS e minuti illimitat i verso tutti;

– 150 GB di Internet in 4G;

– 300 Mbps di velocità in download.

300% DIGITAL Al costo di 8.99 euro al mese, la promo offre:

– SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– Ben 300 Gb di Internet in 4G;

– Fino a 300 mbps in download.