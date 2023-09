PosteMobile CREAMI Extra WOW 150, il prezzo Ã¨ folle

Con il passare del tempo gli utenti hanno capito come fare per sottoscrivere le migliori offerte con pochi euro mensili. Chiaramente questo oggi è possibile grazie alla presenza di tantissimi operatori di buon livello tra i quali svettano i provider virtuali. Le principali aziende in quest’ambito sono tantissime ma lo scettro spetta di diritto a PosteMobile che con le sue promo ha dato il via ad una girandola di nuove offerte.

Sono stati veramente tanti i provider che si sono fatti vedere nell’ultimo periodo di questo 2023, ma il gestore italiano è stato in grado di metterli tutti sotto. PosteMobile infatti sta dando grande prova di maturità con le sue offerte principali, una delle quali è rimasta disponibile sul sito ufficiale. Probabilmente tra qualche settimana tutto questo non sarà più possibile, siccome l’offerta dovrebbe scadere.

PosteMobile batte tutti con la sua Creami Extra WOW 150, ecco i dettagli

Non era semplice per un provider come PosteMobile battere l’agguerrita concorrenza che si è presentata quest’anno. Pian piano però il provider di Poste Italiane ha preso in mano la situazione proponendo offerte di grande spessore.

La dimostrazione viene tranquillamente fornita dall’ultima soluzione disponibile sul sito ufficiale, la quale in realtà rappresenta una vecchia conoscenza. La Creami Extra Wow 150 è infatti una delle migliori promo attualmente disponibili, soprattutto in virtù del suo prezzo mensile.

Costa solo 8,99 € al mese ed include veramente tutto al suo interno. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori, fino ad arrivare a messaggi senza limiti ancora verso tutti. Inoltre ci sono 150 giga disponibili in 4G per navigare sul web ogni mese.