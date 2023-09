PlayStation Store, sconti fino al 70% su una vasta gamma di giochi

Il PlayStation Store ha rilanciato una delle sue promozioni più attese, i Doppi Sconti, offrendo agli abbonati PS Plus sconti significativi su una vasta gamma di giochi PS5 e PS4. Questa iniziativa permette agli abbonati di beneficiare di una doppia riduzione di prezzo rispetto a quella offerta al pubblico generale.

PlayStation Store: l’elenco dei game scontati

Uno dei titoli di punta in offerta è “Star Wars Jedi: Survivor”. Questo gioco, ambientato dopo gli eventi di “Fallen Order”, vede il protagonista Cal Kestis in una nuova avventura, senza i suoi compagni della Stinger Mantis. La trama si concentra sulla riunione del team e sulla nuova minaccia rappresentata da Dagan Gera, un potente Jedi ribelle. Il gioco è ora disponibile a 55,99€, rispetto al prezzo originale di 79,99€.

Un altro titolo degno di nota è “Atomic Heart“, uno sparatutto ambientato in un’Unione Sovietica alternativa del 1955. In questo mondo, l’URSS ha dominato la Seconda Guerra Mondiale e ha raggiunto vertiginosi progressi tecnologici. Il gioco si svolge nella Struttura 3826, un centro avanzato gestito da robot. Tuttavia, questi androidi iniziano a impazzire, trasformando un luogo di progresso in un incubo. Con un prezzo scontato del 30%, gli abbonati PS Plus possono acquistare “Atomic Heart” a 48,99€.

“Kena: Bridge of Spirits” è un altro gioco che ha attirato l’attenzione. Questa avventura in stile cartoon, sviluppata da Ember Lab, è ora disponibile a 13,59€, rispetto al prezzo originale di 39,99€. Il gioco offre un’esperienza visiva affascinante e una trama avvincente, rendendolo un must-have per gli appassionati del genere.

Infine, “The Quarry”, l’ultimo horror di Supermassive Games, è ora disponibile con uno sconto del 68%. Questa avventura segue un gruppo di ragazzi in un campo estivo che si trovano faccia a faccia con assassini e creature misteriose. Con un prezzo di 23,99€, rispetto al prezzo originale di 74,99€, è un’offerta da non perdere per gli amanti dell’horror.

Insomma, la promozione Doppi Sconti del PlayStation Store offre una vasta gamma di giochi a prezzi scontati, rendendo questo il momento perfetto per gli abbonati PS Plus di aggiungere alcuni titoli di qualità alla loro collezione.