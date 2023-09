PayPal è la piattaforma virtuale per i pagamenti più apprezzata dagli italiani, nonché quella che ha una maggiore garanzia di sicurezza. Gli utenti che sono attivi su PayPal possono effettuare pagamenti sui principali portali internet senza comunicare necessariamente i dati della propria carta di credito o del proprio conto corrente.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Le soluzioni di sicurezza messe in campo da PayPal però non devono essere viste come un vero e proprio rischio zero. Come altri strumenti di pagamento online, anche questa piattaforma è sotto l’occhio degli hacker con numerosi tentativi di phishing che mirano a colpire gli utenti e la loro disattenzione online.

Ogni giorno, migliaia di iscritti a PayPal vengono raggiunti da finte mail della piattaforma. In oggetto a queste mail c’è la promessa di un bonifico o un accredito, da ricevere direttamente sul proprio conto online. Allettati dalla possibilità di ricevere un bonifico, gli utenti vengono indirizzati su un link in allegato alla mail. Cliccando su questo link, ci si espone a rischi non da poco.

Con un click, gli hacker sarebbero in grado di ottenere libero accesso alle credenziali d’accesso dei singoli iscritti PayPal. La concisione dei dati, specie quelli relativi all’home banking, rappresenta un vero e proprio campanello d’allarme per il pubblico, con il possibile furto dei risparmi presenti sul conto online. Queste mail devono essere evitate però anche per un altra ragione: scongiurare la condivisione delle informazioni da utilizzare per ragioni di marketing o per creare profili fake online.