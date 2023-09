Anche per il mese di settembre 2023 ci sono a disposizione davvero tante offerte di rete mobile super interessanti. Tra queste, spiccano senz’altro quelle proposte dagli operatori telefonici virtuali come Kena Mobile, ho Mobile e Very Mobile. Tutti e tre gli operatori, infatti, stanno continuando a proporre delle offerte a basso costo e con ben 100 GB di traffico dati per navigare.

Operatori telefonici virtuali, ecco le migliori offerte di settembre con 100 GB

A settembre gli utenti potranno scegliere tra una vasta selezione di offerte super convenienti ed interessanti. Come già accennato in apertura, gli operatori telefonici virtuali Kena Mobile, ho Mobile e Very Mobile stanno proponendo delle offerte davvero favolose e con tanti giga per navigare.

Kena Mobile, in particolare, sta continuando a proporre la sua super offerta denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Il bundle mensile di questa offerta arriva quindi ad includere ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 5,99 euro al mese.

Il rivale ho Mobile, invece, può contare sulla sua offerta denominata ho. 5,99 100 GB. Si tratta di un’offerta piuttosto simile alla precedente. Anche in questo caso, infatti, gli utenti hanno a disposizione 100 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti ad un costo di 5,99 euro. Qui, però, gli SMS a disposizione sono addirittura illimitati.

Gli utenti possono poi decidere di attivare l’offerta di Very Mobile. Si tratta di Very Summer Flash e quest’ultima arriva ad offrire ben 120 GB di traffico dati per navigare. Rimangono poi inclusi nel bundle anche qui minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Anche per questa offerta, poi, il costo è di 5,99 euro al mese.