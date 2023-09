OnLeaks si espone ancora una volta condividendo in rete nuove immagini che svelano quello che sarà il design dell’attesissimo OnePlus 12. Il leaker ha già fornito i primi rendering dello smartphone ma adesso propone nuove immagini che presentano alcuni aggiornamenti. L’azienda potrebbe aver definito soltanto adesso gli ultimi particolari estetici del dispositivo: ecco, dunque, come potrebbe essere lo smartphone!

OnePlus 12: nuove immagini rivelano gli aggiornamenti del comparto fotografico!

Le immagini inizialmente realizzate da Oneleaks proponevano uno smartphone particolarmente sottile con fotocamera frontale inserita in un foro al centro del display e un comparto fotografico posteriore dalle dimensioni generose, di forma circolare con tre sensori, di cui due posizionati nella parte superiore del cerchio e divisi da un terzo sensore posizionato in basso dalla scritta Hasselblade.

I nuovi rendering continuano a presentare lo smartphone OnePlus 12 come un dispositivo sottile, con display curvo da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il comparto fotografico presente sul retro continua a presentare una forma circolare ma fa la sua comparsa un quarto sensore mai visto fino ad ora. La dicitura Hasselblade è adesso sostituita da una H stilizzata e i sensori sono disposti in due file orizzontali che vanno a occupare il cerchio interamente mentre il FlashLED continua a trovarsi in una sezione a parte che collega il modulo circolare alla scocca del dispositivo, fino all’estremità laterale.

Quale sarà il nuovo sensore al quale OnePlus farà ricorso non è ancora emerso ma le informazioni potrebbero presto trapelare. La presentazione del dispositivo avverrà soltanto tra qualche mese e ciò permette di ritenere quasi certo l’emergere di tutti i dettagli ancor prima del lancio ufficiale.